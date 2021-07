मुंबई : राज्यावर कोरोनाचे (Corona Virus) सावट आहे. कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. पण मुंबईत पुन्हा कोरोना रुग्ण (Corona Patient) आणि मृतांचा आकडा वाढू लागला आहे. त्यात आता कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा (Third Wave of Corona) इशारा देण्यात आला आहे. यासर्व गोष्टी लक्षात घेता मुंबई महानगर पालिकेने (BMC) आवश्यक ती पावलं उचलली आहेत. मुंबई लोकल (Mumbai Local Train) सर्वसामान्यांसाठी कधी सुरु होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण कोरोनाची परिस्थिती पाहता पालिकेने अद्याप सर्वसामान्यांसाठी लोकलसेवा (Local Service) सुरु केली नाही. पण आता लोकल प्रवासाबाबत पालिकेने महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात कोरोना मृत्यूदर वाढला, 24 तासांत 200 जणांचा मृत्यू

मुंबईत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जे निर्बंध (Lockdown) लागू करण्यात आले आहेत त्यात शिथिलता देण्याबाबत पालिकेने सावधानतेने पावलं उचलचण्याचं ठरवलं आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी (Municipal Corporation Additional Commissioner Suresh Kakani) यांनी याबाबत माहिती दिली. मुंबईची लोकल सर्वसामान्यांसाठी कधी सुरु होणार या प्रश्नावर देखील त्यांनी सूचक असं उत्तर दिलं आहे. मुंबईत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा (Corona Vaccine) पहिला डोस घेतला आहे. तर 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या मुंबईकरांना लोकलने प्रवास करण्याची सवलत देण्याबाबत विचार सुरु असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

लोकल प्रवासाबाबतच्या या सवलती नेमक्या कोणत्या असतील याबाबत अंतिम विचार येत्या आठ दिवसांमध्ये घेतला जाईल, असं देखील त्यांनी सांगितले. तसंच, लोकलबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) घेतली. लोकलवर निर्बंध लावताना किंवा ते शिथिल करताना मुंबईसोबतच मुंबई महानगर प्रदेशाचाही विचार करावा लागतो. या संपूर्ण भागात कोरोनाची स्थिती काय आहे ते पाहूनच निर्णय घेतला जात असतो. हा निर्णय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) स्तरावरचा आहे. आमच्याकडून फक्त कोरोनाची आकडेवारी आणि इतर माहिती सरकारला दिली जाते, असे देखील त्यांनी सांगितले.