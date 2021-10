धुळे : धुळ्यातील (Dhule) मुंबई- आग्रा महामार्गावर (mumbai agra highway) बुधवारी रात्री भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. सात ते आठ गाड्या एकमेकांवर आदळून हा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये (Road Accident) तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. धुळे जिल्ह्यातल्या बिजासनी घाट (Bijasani) ते पळासने (Palasane) या दरम्यान हा अपघात झाला आहे. हा अपघात ऐवढा भीषण होता की अपघातामध्ये एका कारचा चक्काचूर झाला आहे.Also Read - Karnataka Accident: कर्नाटकमध्ये भरधाव जीपची लॉरीला धडक, अपघातात 8 जणांचा जागीच मृत्यू

Maharashtra | Three people died and one severely injured after 7-8 vehicles crashed into each other in Dhule on Wednesday, said police (27.10) pic.twitter.com/jSx9v6Iprw

— ANI (@ANI) October 28, 2021