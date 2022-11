Tourism Policy of Goa: गोव्यात आता बीचवर दारू पिणे सोडाच, या गोष्टीही करता येणार नाही

Tourism Policy of Goa: तुम्ही गोव्याला जाण्याचा प्लान करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिश्य महत्त्वाची आहे. गोवा सरकारने पर्यटनाच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले आहेत. हे नियम पर्यटकांना माहिती असणे आवश्य आहेत.

Tourism Policy of Goa: सध्या पर्यटनाचा हंगाम सुरू आहे. अशात अनेक जण गोव्याला जाण्याचा प्लान करत आहेत. तुम्हीही गोव्यात जाऊन पार्टी (Goa liquor Policy) करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. गोव्यात आता बीचवर पर्यटकांना दारू पिण्यास (liquor rules in goa) बंदी घालण्यात आली आहे. हिवाळा हा गोव्यातील पर्यटनाचा हंगाम असतो. यापार्श्वभूमीवर गोवा पर्यटन विभागाने (Tourism Policy of Goa Government) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. गोवा बीचवर वाढती गर्दी आणि गुन्हेगारी कारवायां लक्षात घेऊन पर्यटन विभागाने हा निर्णय (Goa Government New Rules) घेतला आहे.

तुम्ही देखील गोव्याला जात असाल तर तुम्हाला गोवा सरकारचे नवे नियम माहिती असणे आवश्यक आहेत. पर्यटन विभागाने उघड्यावर अन्न पदार्थ बनवणे आणि दारू पिण्यास बंदी घातली आहे. गोव्याची पर्यटन क्षमता नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारने हा आदेश जारी केला आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास 5 हजार रुपये रुपये दंड आकारला जाणार आहे. ही रक्कम वेगवेगळ्या 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर आयपीसी कलम 188 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.

गोव्यात कोणकोणत्या गोष्टींवर बंदी?

गोव्यात आता सार्वजनिक ठिकाणी अन्नपदार्श शिजवण्यास आणि लाइव्ह किचन फॉरमॅटवर बंदी घालण्यात आली आहे

तसेच गोव्यात आता यापूढे समुद्रकिनाऱ्यावर बसून दारू पिणे किंवा बिअर पिण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

याशिवाय समुद्र किनाऱ्यावर वाहन चालविण्यास देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

गोव्यात आता समुद्र किनाऱ्यावर बाईकवरून फेरी मारण्यास किंवा अधिकृत, अनधिकृत वाहने नेण्यास मनाई आहे.

गोव्यातील किल्ले, मंदिर, चर्च आणि जंगलातही बसून दारू पिण्यास बंदी असेल.

यापूढे केवळ रेस्टॉरंटच्या आत मद्यपान बैठकीची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणीच मद्यपान करता येणार आहे.

अनधिकृत तिकिटविक्रीवरही बंदी

पर्यटन विभागाचे संचालक निखिल देसाई यांनी जारी केलेल्या आदेशात ‘मोकळ्या ठिकाणी अन्न शिजवणे, कचरा पसरवणे, उघड्यावर दारू पिणे आणि बाटल्या फोडणे’ यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच मालवण (महाराष्ट्र) आणि कारवार (कर्नाटक) यांसारख्या राज्याच्या बाहेरील भागात वॉटर स्पोर्ट्ससाठी अनधिकृत तिकीट विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.