Uber Fare Increase: उबेरने प्रवास (Uber Travel) करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी (Mumbaikar) ही बातमी खूपच महत्वाची आहे. यापुढे उबेरने प्रवास करताना मुंबईकरांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. कारण उबेरचा प्रवास यापुढे महाग होणार आहे. कंपनीने प्रवासासाठी 15 टक्क्यांनी भाडेवाढ (Uber Fare Increase) केली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे (Petrol-Diesel Price Hike) कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे सत्र सध्या सुरु आहे. अॅपआधारित टॅक्स फर्म उबेरने सांगितले की, वाढत्या इंधनाच्या किमतींचा परिणाम कमी करण्यासाठी मुंबईतील प्रवासी भाडे 15 टक्क्यांनी वाढवले आहे. 22 मार्च दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर 6.40 रुपयांनी वाढले आहे. 137 दिवासांच्या विश्रांतीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वारंवार वाढत आहेत. त्यामुळे उबेरने मुंबईतील प्रवासी भाडे 15 टक्क्यांनी वाढवले आहे.'

App-based cab firm Uber says it has raised fares by 15 per cent for travel in Mumbai to offset impact of rising fuel prices

