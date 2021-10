मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते (NCP Leader) आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी पुन्हा एकदा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (NCB) अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्यावर हल्ला चढवला आहे. नवाब मलिक यांनी सांगितले, की एनसीबीच्या एका अज्ञात अधिकाऱ्याने (unnamed NCB official) त्यांना चिट्ठी पाठवली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अनेकांना खोट्या केसेसमध्ये अडकवून Framed in False Cases) एनसीबी कार्यालयातच पंचनामा (Panchnama)तयार केला जात असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.Also Read - Cruise Drugs Party Case: समीर वानखेडेंच्या अडचणीत वाढ, एनसीबीकडून आज चौकशी होणार!

नवाब मलिक यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की "आपण हे पत्र डीजी नार्कोटिक्स (DG Narcotics) यांना पाठवत आहोत आणि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे (NCB officer Sameer Wankhede) यांच्याविरुद्धच्या तपासात या पत्राचा समावेश करण्याची विनंती करणार आहोत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आमची मागणी आहे."

I have received a letter from an unnamed NCB official. I am sending this letter to DG Narcotics requesting him to include this letter in the investigation being conducted on NCB's Sameer Wankhede. We demand there should be a probe: Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/1IBzGhV2T1

— ANI (@ANI) October 26, 2021