मुंबई : कोरोनाचा (coronavirus) सर्वाधिक फैलाव झालेल्या महाराष्ट्रात (maharashtra) आता दिलासादायक चित्र निर्माण झालं आहे. राज्यात दररोज वाढणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. गेल्या 24 तासात 22 हजार 122 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली, तर 42 हजार 320 रुग्णांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. राज्यात कोरोनामुळं होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या देखील कमी झाली आहे. गेल्या 24 तासात राज्यात 361 जाणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यातील कोरोनाच्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची (Active patients) संख्या देखील कमी झाली आहे. राज्यात सध्या 3 लाख 27 हजार 580 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. Also Read - कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसाठी बीएमसीने कंबर कसली; रुग्णांना पुरवणार या सुविधा

मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली ही माहिती…

राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी वेगाने कमी होत असलेल्या कोरोनाबाधितांची संख्या आणि लॉकडाऊन (Maharashtra Lokdown) हटवण्याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. पुढील चार दिवसात राज्यातील लॉकडाऊनचे निर्बंध (Lockdown restrictions) हळूहळू हटवण्याच्या विषयावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की “राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढल्यानंतर जनतेने लॉकडाऊन लावण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने जनतेतूनच लॉकडाऊनचे निर्बंध हटवण्याची मागणी होत आहे”. Also Read - विरोधी पक्षाने केंद्राकडे मदतीसाठी प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल : रोहित पवार

विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सांगितले की, “रेड झोनच्या बाहेर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कोव्हिड-19 मुळे लागू करण्यात आलेले निर्बंध कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. राज्यातील 36 पैकी 15 जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी निर्बंध अधिक कडक केले जाऊ शकतात. तर ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये हळूहळू अनलॉक प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते”. (unlock process polible in maharashtra from 1st June, information by Minister Vijay Vadettiwar) Also Read - तज्ज्ञांचा इशारा! अँटीबायोटिक्स आणि स्टीममुळे ब्लॅक फंगसचा जास्त धोका

रेड झोनमध्ये असलेले जिल्हे

राज्यातील बुलडाणा, रत्नागिरी, सांगली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, अमरावती, सोलापूर, अकोला, सातारा, वाशिम, बीड, गडचिरोली, अहमदनगर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा रेड झोनमध्ये (Red zone) समावेश आहे. राज्यात 31 मेनंतर लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले, तरी या जिल्ह्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्यामुळं राज्यात लागू असलेले कडक निर्बंध टप्याटप्प्यानं हटवण्याबाबत विचार सुरू आहे. हे निर्बंध कोणत्याही परिस्थितीत एका टप्प्यात हटवण्यात येणार नसल्याचे देखील सांगण्यात आलं आहे. (unlock process polible in maharashtra from 1st June, information by Minister Vijay Vadettiwar)

अशी असेल अनलॉक प्रक्रिया!

सुत्रांनुसार 1 जूनपासून राज्यात लागू असलेले लॉकडाउनचे निर्बंध सरकारकडून काही प्रमाणात शिथिल केले जाऊ शकतात. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात दुकानं उघडण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून दुकानं बंद असल्यामुळं व्यापाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. पुढील महिन्यात सरकार दुकानं उघडण्यास परवानगी देऊ शकते, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. (unlock process polible in maharashtra from 1st June, information by Minister Vijay Vadettiwar)

तिसऱ्या टप्प्यात राज्य सरकारकडून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बार आणि दारू विक्रीच्या व्यवसायाला परवानगी दिली जाऊ शकते. तर चौथ्या टप्प्यात लोकल सेवा आणि धार्मिक स्थळे खुली केली जाऊ शकतात. याशिवाय ज्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अशा जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्यात येईल. (unlock process polible in maharashtra from 1st June, information by Minister Vijay Vadettiwar)