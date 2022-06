Water Cut Off In Mumbai : मुंबईकरांसाठी (Mumbaikar) खूपच महत्वाची बातमी आहे. मुंबईकरांना पुढचे काही दिवस पाणी जपून वापरावे (water sparingly ) लागणार आहे कारण मुंबईमध्ये सोमवारपासून 10 टक्के पाणीकपात (Water Cut Off) करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेकडून पाणी कपातीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ठाणे, भिवंडी महानगरपालिकेसह इतर गावांना मुंबई पालिकेमार्फत (BMC) केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामध्येही 10 टक्के कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना पाण्याचा अतिवापर टाळावा आणि पाणी जपून वापरावे असे आवाहन केले जात आहे.Also Read - Plastic Ban In Mumbai : मुंबईकरांनो 1 जुलैपासून पुन्हा प्लास्टिक बंदी, अन्यथा होईल कारवाई!

जून महिना संपत आला तरी राज्यात मुसळधार पावसाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. मान्सून दाखल होऊन बरेच दिवस झाले तरी सुद्धा म्हणावा तसा पाऊस न पडल्याने राज्यावर पाणी टंचाईच्या संकटाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता मुंबईकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. कारण मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयात पुरेसा पाणीसाठा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे 27 जून म्हणजेच सोमवारपासून संपूर्ण मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 10 टक्के पाणी कपात करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

मान्सून राज्यात दाखल होऊन सुद्धा मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या क्षेत्रांमध्ये अत्यंत कमी पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांमधून मुंबई शहराला पाणी पुरवठा केला जातो. पण या धरण परिसरात पाऊस न पडल्यामुळे धरणातील पाणीसाठा कमी झाला आहे. जून महिन्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत सरासरीपेक्षा सुमारे 70 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे मुंबईवर पाणी टंचाईचे संकट आले आहे. आता मुंबईत 10 टक्के पाणी कपात होणार आहे. अशामध्ये मुंबईकरांनी दैनंदिन पाणी वापर काटकसरीने आणि काळजीपूर्वक करावा असे आवाहन केले जात आहे.