मुंबई, 8 जुलै: राज्यभरात गेल्या तब्बल 15-20 दिवसांपासून दडी मारलेला पाऊस (Heavy rain) पुन्हा जोरदार पुनरागमन करणार आहे. पुढील चार दिवस पावसाचे असून कोकण (Konkan), मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune), मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात (Vidarbha) जोरदार पाऊस कोसळणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं (IMD) वर्तवला आहे.

हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, 8 ते 12 जुलै दरम्यान संपूर्ण राज्यभरात जोरदार पाऊस (Heavy rain) बरसणार आहे. सोबतच दक्षिण कोकणाला ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) देण्यात आला आहे. शनिवार 10 जुलै रोजी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर 12 जुलै रोजी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, पुणे, कोल्हापूरला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. मराठवाड्यात मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाटासह पाऊस होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, बुधवारी रात्रीपासून मुंबईसह (Mumbai) उपनगर आणि कोकणाचा (Konkan) काही भागात पावसाला सुरूवात झाली आहे. पुढील चार दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला हे. दक्षिण कोकणात (South Konkan) अतिमुसळधार पाऊस कोळण्याची शक्यता आहे.

Severe weather warnings issued by IMD today for Maharashtra for 8-12 July indicates enhancement of rainfall activity over state. Orange color warnings for rainfall over S Konkan D3-5 along with parts of Madhy Mah too as seen below

Mumbai Thane 11,12 Jul issued with isol heavy RF pic.twitter.com/82LUSWQ3tG

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 8, 2021