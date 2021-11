मुंबई : दिवाळीच्या (Diwali 2021) सणावर पावसाचे सावट पाहायला मिळत आहे. राज्यात पुढील चार ते पाच दिवस अवकाळी पावासाचा (Rainfall) इशारा हवामान खात्याने (Weather Department) दिला आहे. त्यामुळे दिवाळीमध्ये पाऊस पडणार आहे. पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पुढील तीन ते चार दिवस राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाळी स्थिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन हवामान खात्याने केले आहे.Also Read - Priyanka Chopraने पती निक जोनाससोबत 'देसी स्टाईल'ने साजरी केली दिवाळी, फोटो पोस्ट करत म्हणाली....

4 Nov, 10.15 pm…Pune rains as seen over radar observation as mod to intense convective clouds …

Lightning and Thunder too pic.twitter.com/WmDjcIUDid

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) November 4, 2021