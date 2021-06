मुंबई : मुंबईसह मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण किनारपट्टीच्या भागात मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागानं (IMD) दिला होता. मात्र, पावसानं हुलकावणी (No Rainy weather) दिली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसानं विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा उकाडा वाढला आहे. पुढील आठवडाभर पाऊस अशीच उसंत घेणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं दिला आहे. (Weather Updates in Marathi) Also Read - Bollywood Actress Arrest with Drugs: अभिनेत्रीला ड्रग्ससह अटक, 'बर्थ डे' पार्टी रंगली असतानाच पोलिसांचा छापा

राज्यात सर्वत्र मोसमी वारे सक्रीय झाले आहेत. मात्र, सहारा भागातून येणाऱ्या धूलिकणांमुळे सध्या ढगांच्या निर्मितीला पोषक वातावरण नाही. त्याचा थेट परिणाम पावसावर झाला असल्याचं हवामान विभागाचे (मुंबई) ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ के.एस. होसाळीकर (Meteorologist K S Hosalikar) यांनी दिली आहे. (Weather department information)

गेल्या आठवडाभर कोसळणाऱ्या पावसानं शनिवारपासून उसंत घेतली आहे. राज्यात पुढचा आठवडाभर पाऊस पडणार नाही, असं हवामानतज्ज्ञ के.एस. होसाळीकर यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. विजांच्या गडगडाटासह कोसळणाऱ्या मुसळधार पाऊस चक्क आठवड्याभर विश्रांती करणार आहे. मात्र, त्यानंतर त्याचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.

493.1 mm Rainfall is Normal rainfall for June for Santacruz-Mumbai & is based in RF data frm 1981-2010.

Realised rainfall as on date; 14 June at Santacruz is 719.3 mm which is already ~ 40% excess.

Most of it came from 3 Heavy & one Extremely Heavy rainfall (> 200 mm) events. pic.twitter.com/U4dNZdPeao

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 14, 2021