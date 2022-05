Western Railway : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत पश्चिम रेल्वेची (Western Railway) लोकल वाहतूक ( local transport) विस्कळीत झाली आहे त्यामुळे प्रवाश्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. दहिसर ते बोरिवली रेल्वेस्थानकाजवळ (dahisar and Borivali Railway Station ) ओव्हरहेड वायर तुटल्यामुळे (overhead wire breakdown ) पहाटेपासून पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या घटनेमुळे प्रवाश्यांना तब्बल पाऊण तास लोकलमध्येच बसून रहावे लागले.Also Read - Hanuman Chalisa Row: रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच नवनीत राणांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले ओपन चँलेज, म्हणाल्या...

मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेच्या दहिसर ते बोरीवली रेल्वे स्थानकादरम्यान सोमवारी पहाटे ओव्हरहेड वायर तुटली. त्यामुळे मुंबईकडे येणाऱ्या जलद मार्गावरील लोकल सेवेवर परिणाम झाला आहे. मुंबईच्या दिशेने कामाला येणाऱ्या प्रवाश्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. ऐन गर्दीच्या वेळी पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे सर्वच रेल्वे स्थानकावर प्रवाश्यांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. लोकल वाहतूकीवर परिणाम झाल्यामुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना ऑफिसला जायला उशिर होऊन लेटमार्क लागणार आहे.

Maharashtra | Due to OHE (Overhead Equipment) breakdown between Dahisar and Borivali station, all local trains (UP) are running late by 10 to 15 minutes: Western Railway

