Cholera In Amravati: अमरावती जिल्ह्यात (Amravti District) पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. पावसासह जिल्ह्यात साथरोगांनी देखील डोकेवर काढले आहे. जिल्ह्यातील दोन गावांमध्ये विहिरीतील दूषित पाणी पिल्याने तिघांचा मृत्यू आणि 47 जण आजारी पडले होते. ही घटना ताजी असताना आता कॉलरा आजाराने (Cholera Outbreak in Amravati) थैमान घातले आहे. जिल्ह्यात 8 दिवसांत कॉलराचे 181 रुग्णांची (Amravati 181 People Infected by Cholera) नोंद झाली असून यापैकी 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 5 जणांचा मृत्यू झाल्याने प्रशासन अलर्ट मोडमध्ये आले आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरातील पाच डोंगरी आणि कोयलारी गावात खुल्या विहिरीतील दूषित पाणी प्यायल्याने 50 जणांना डायरिया होत त्यांची प्रकृती गंभीर झाली होती. यापैकी 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 47 जणांची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. अशातच जिल्ह्यात 8 दिवसात कॉलराचे 181 रुग्णांची नोंद झाली असून यापैकी 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात कॉलरासह डेंग्यू, डायरिया, मलेरिया, हिवताप आदी साथरोग वाढले आहे. या घटनेची माहिती मिळतच दिल्ली दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून त्याच्याशी संवाद साधत तातडीने आवश्यक त्या उपाय योजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.

या मुळे होतो कॉलरा

कॉलराचा संसर्ग प्रामुख्याने दूषित पाण्यातून होतो. कॉलराची लागण झालेल्या व्यक्तीची विष्ठा जलस्रोतात किंवा पिण्याच्या पाण्यात मिसळल्यामुळे या आजाराचा फैलाव होतो. यासह दूषित अन्न, दूषित फळे, भाज्या यातून कॉलराचे बॅक्टेरिया पसरतात. इतर साथीच्या रोगाप्रमाणे हा आजार बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने पसरत नाही.

ही आहेत लक्षणे

कॉलराची लागण झालेल्या व्यक्तीमध्ये प्रामुख्याने काही लक्षणे दिसतात.

– पोटात मुरड येणे.

– वारंवार पातळ शौच होणे.

– मळमळ व उलट्या होणे.

– उलट्या आणि जुलाबामुळे शरीरातील पाणी कमी होत डिहायड्रेशन होणे.

– तोंड, डोळे कोरडे पडणे, रक्तदाब कमी होणे.

हे आहेत उपाय

कॉलरात जुलाब आणि उलट्या होत असल्याने शरीरातील पाणी पातळी कमी होते. पाण्याची कमी भरून काढण्यासाठी रुग्णाला पाणी, नारळपाणी, ओआरएस, ओआरएस पावडर नसल्यास साखर, मीठ टाकून घरेच द्रावण तयार करून रुग्णाला द्यावे. यासाठी 1 लिटर पाण्यात 6 चमचे साखर आणि अर्धा चमचा मीठ टाकून चांगले मिसळावे. हे द्रावण रुग्णाला थोडे थोडे देत राहावे. यामुळे शरीरातील पाणी आणि क्षारांचे प्रमाण संतुलित राहते. यासह रुग्णाला साधा आहार द्यावा. तसेच वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.

प्रतिबंधात्मक उपाय

– कॉलराची साथ आली असल्यास स्वच्छेतेची काळजी घ्यावी.

– उकळून गार केलेले स्वच्छ पाणी प्यावे.

– जेवणापूर्वी साबणाने हात स्वच्छ धुवावे.

– शौचविधी नंतर नेहमी साबणाने हात स्वच्छ धुवावे.

– बाहेरचे अन्न पदार्थ खाऊ नये.

– घरातील शिळे, अर्धवट शिजलेले कच्चे अन्न खाऊ नयेत.

– पालेभाज्या आणि फळे धुवून खावी.

– घरात तसेच घराच्या आजूबाजूला स्वच्छता राखावी. पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी.