1983 World Cup: कोणताही भारतीय क्रिकेट चाहता आजचा दिवस विसरू शकणार नाही. कारण या दिवशी भारत प्रथमच विश्वविजेता (1983 World Cup) बनला. 25 जून 1983 हा तो ऐतिहासिक दिवस (Historic Day) होता, जेव्हा भारताने क्रिकेट जगतातील सर्वात दिग्गज वेस्ट इंडिज संघाचा (West Indies) पराभव करून मोठा इतिहास रचला होता. एकीकडे वेस्ट इंडिजच्या नजरा तिसर्‍या विजेतेपदावर होत्या, तर दुसरीकडे संपूर्ण स्पर्धेत भारतीय संघाला (Indian Team) सुरुवातीपासून कमी लेखले गेले होते. मात्र कपिल देव (Kapil Dev) यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने जेतेपद पटकावून (World Champion India) अवघ्या जगाला चकित केले होते. एकीकडे कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने इतिहास रचला, तर दुसरीकडे कपिल देव विश्वचषक जिंकणारे सर्वात तरुण कर्णधारही (Youngest World Cup Winning Captain ) ठरले.

