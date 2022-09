Rohit Sharma Dinesh Karthik: भारत (India) आणि ऑस्ट्रेलिया (Australia) यांच्यात खेळल्या गेलेल्या पहिल्या T20 सामन्यात रोहित शर्माचा (Rohit Sharma) एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा संघाचा विकेटकीपर दिनेश कार्तिकचा (Dinesh Karthik) गळा पकडताना दिसत होता. रोहितने दिनेशसोबत असे का केले हा सवाल चाहत्यांना पडला होता. काहींनी रोहितवर टीका देखील केली होती. मात्र आता रोहितचा प्रेमळ अंदाज नव्या व्हिडिओमध्ये (Rohit dinesh viral video) दिसतोय. यामध्ये रोहित शर्मा दिनेश कार्तिकला मिठी मारताना दिसत आहे.Also Read - Pune News: 27 वर्षीय तरुणीच्या तोंडात मिरची पावडर कोंबून अंगावर ब्लेडने वार, पिंपरी-चिंचवडमधील संतापजनक घटना!

टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना शुक्रवारी (23 सप्टेंबर) नागपुरात झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने धमाकेदार कामगिरी करताना 6 गडी राखून विजय मिळवला. सामना जिंकण्यासोबतच मैदानावर एक मजेशीर क्षणही पाहायला मिळाला. आनंदात रोहित शर्मा दिनेश कार्तिकला मिठी मारताना दिसला. यावरुन आता त्याचे कौतुक केले जात आहे. कारण यापूर्वीच्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात तो दिनेक कार्तिकचा गळा पकडताना दिसला होता. Also Read - Dinesh Karthik: सर्वोत्तम मॅच फिनिशर ठरला दिनेश कार्तिक, म्हणाला - 'या' एका गोष्टीमुळे मी शेवटी चांगला खेळू शकलो!

ऑस्ट्रेलिया विरोधातील पहिल्या सामन्या रोहित दिनेशचा गळा पकडताना दिसला होता. या व्हिडिओमध्ये दिसत होते की, रोहित आपला सोबतचा खेळाडू दिनेश कार्तिकवर खूप ओरडत होता. तो रागातच कार्तिकचा गळा पकडत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत होते. मात्र यावेळी दिनेश हसताना दिसत होता. मात्र रोहितने असे का केले असा सवाल नेटकऱ्यांना पडला होता. यावर फलंदाज सूर्यकुमार यादवने भाष्य करत म्हटले होते की, दोन्ही खेळाडू दीर्घ काळापासून एकत्र खेळत आहेत. अशा वेळी मजाक-मस्ती सुरुच असते. हे खूप सामान्य आहे. यावरन सोशल मीडियावर अनेक मीम्स देखील शेअर केले जात होते. Also Read - Amravati Crime: अपहरण केलेल्या अल्पवयीन मुलीला सोडायला आला अन् खेळ संपला! अज्ञात जमावाकडून आरोपीची हत्या

Your father when he catches you smoking at the local tapri pic.twitter.com/A8x1q0eWeY

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) September 20, 2022