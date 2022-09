Asia Cup 2022: पाकिस्तानने (Pakistan)बुधवारी आशिया चषक (Asia Cup)टी-20 स्पर्धेतील सुपर फोर सामन्यात अफगाणिस्तानचा (Afghanistan)एका विकेटने पराभव केला. या विजयासह त्यांनी अंतिम फेरीतील तिकीट निश्चित केले आहे. या सामन्याच्या शेवटच्या षटकांमध्ये खूप तणावाचे वातावरण होते, अगदी मैदानावर खेळाडू एकमेकांशी भिडले. एवढेच नाही तर हा सामना संपल्यानंतर स्टँडवरही गोंधळ झाला. या पराभवानंतर अफगाणिस्तानच्या चाहत्यांनी पाकिस्तानच्या चाहत्यांनाही मारहाण केली. याचे काही व्हिडिओ (Video) देखील समोर आले आहेत. ज्यामध्ये दोन्हीही देशांचे चाहते एकमेकांवर संतापलेले दिसत आहेत.Also Read - House Rent Allowance : शिक्षकांसाठी मोठी बातमी ! मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता होणार बंद, निघाले निर्देश

हा सामना शेवटपर्यंत रोमहर्षक झाला. या सामन्यात खेळाडूंपासून ते चाहत्यांपर्यंत सर्वांचाच संताप झाल्याचे पाहायला मिळाले. या सामन्यानंतर स्टँडवरून एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामध्ये अफगाणिस्तानचे चाहते तोडफोड करताना दिसत आहेत. हे लोक खुर्च्या फेकत आहेत. याशिवाय अफगाणिस्तानच्या लोकांनी मैदानाबाहेर बसलेल्या पाकिस्तानी चाहत्यांवरही हल्ला केला आणि त्यांच्यावर खुर्च्याही फेकल्या.

चाहत्यांव्यतिरिक्त पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे खेळाडूही भिडले. 19व्या षटकातील पाचव्या चेंडूवर अफगाण गोलंदाज फरीद अहमदच्या चेंडूवर पाकिस्तानचा फलंदाज आसिफ अली मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात कॅचआउट झाला. यानंतर फरीद अहमदने आसिफ अलीच्या दिशेने आक्रमक पद्धतीने सेलिब्रेशन केले. यानंतर फरीद अहमदच्या जल्लोषाच्या स्टाईलने संतापलेल्या पाकिस्तानचा फलंदाज आसिफ अलीने आधी गोलंदाजाला धक्का दिला आणि नंतर त्याची बॅट दाखवली. आसिफ अलीने बॅट उचलली तेव्हा अफगाणिस्तानच्या इतर खेळाडूंनी मध्यभागी येऊन त्याला रोखले. हा वाद इथेच थांबला. मात्र यानंतर चाहत्यांमध्ये देखील वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले.

Pakistani cricket fans beaten to a pulp by Afghan cricket fans triggered by Pakistani batsman Asif Ali’s attempt to physically assault Afghan bowler Fareed Ahmad who took his wicket during the #PAKvAFG Asia Cup match. pic.twitter.com/A3tt45Xwzm

— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) September 7, 2022