कोलंबो : भारत आणि श्रीलंका (India vs Sri Lanka) यांच्यात सुरू असलेल्या टी -20 मालिकेत भारताला आणखी एक धक्का बसला आहे. माध्यमांमधील माहितीनुसार श्रीलंकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करणारा कर्णधार शिखर धवनला देखील कोरोनाची लागण (hikhar Dhawan also tested positive for Covid-19) झाली आहे. विशेष म्हणजे मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना (2nd T20 Match) आज सायंकाळी 8 वाजता खेळवण्यात येणार आहे. स्पोर्टस् तकच्या सुत्रांनुसार पुढील दोन्ही टी-20 सामन्यात शिखर धवन खेळू शकणार नाहीये. मात्र बीसीसीआयकडून अध्याप या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलेला नाही.Also Read - India vs Sri Lanka 2nd T20: मालिका विजयासाठी मैदानात उतरणार भारतीय संघ, कधी आणि कुठे पाहाल दुसरा सामना

Seems Covid is not scared of Gabbar too…Sources say he is Covid positive…Get well soon Skipper @SDhawan25 @BCCI

— Samip Rajguru (@samiprajguru) July 28, 2021