मुंबई: टी-20 वर्ल्डकप 2021 नंतर (T20 World Cup 2021) विराट कोहलीने (Virat Kohali) कर्णधारपद सोडलं. त्यातच न्यूझीलंडविरुद्ध (IND vs NZ) पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा करण्यात आली आहे. विराट कोहली पाठोपाठ रोहित शर्माला (T20I Captain for Team India) देखील विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कसोटी संघाची धुरा अजिंक्य रहाणेकडे (Ajinkya Rahane) सोपवण्यात आली आहे.

रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद शामी आणि ऋषभ पंत यांनाही कसोटीमध्ये विश्रांती देण्यात आली आहे. के. एस भरत आणि वृद्धमान साहा यांच्याकडे यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) ट्वीट केलं आहे.

#TeamIndia squad for NZ Tests:

A Rahane (C), C Pujara (VC), KL Rahul, M Agarwal, S Gill, S Iyer, W Saha (WK), KS Bharat (WK), R Jadeja, R Ashwin, A Patel, J Yadav, I Sharma, U Yadav, Md Siraj, P Krishna

*Virat Kohli will join the squad for the 2nd Test and will lead the team. pic.twitter.com/FqU7xdHpjQ

— BCCI (@BCCI) November 12, 2021