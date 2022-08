Asia Cup 2022 : क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. आशिया कप 2022च्या (Asia Cup 2022 ) वेळापत्रकाची आज घोषणा करण्यात आली आहे. येत्या 27 ऑगस्टपासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (Afghanistan vs Sri Lanka) यांच्यातील सामन्याने या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. तर पुढच्या महिन्यात म्हणजेच 11 सप्टेंबरला या स्पर्धेतील अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. बीसीसीआयचे सचिव जय शहा (Jay Shah) यांनी ट्वीट करत ही माहिती दिली आहे.Also Read - Yuzvendra Chahal : युजवेंद्र चहलचे इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक, वाइफ धनश्री सोबतच्या प्रायव्हेट चॅट झाल्या व्हायरल

महत्वाचे म्हणजे यावेळी आशिया कप टी-20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी-20 वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup) तयारीच्या दृष्टीने यंदाचा आशिया कप टीम इंडियासह इतर देशांसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. यंदा आशिया कपमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान हे पाच देश एकमेकांविरोधात मैदानात उतरणार आहेत. या स्पर्धेतील सर्व सामने युएईमध्ये होणार आहेत. यंदाचा आशिया कप श्रीलंकेमध्ये होणार होता. पण श्रीलंकेतील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे ही स्पर्धा युएईमध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Also Read - IND vs WI T20I : रोमहर्षक सामन्यात 5 विकेटने भारताचा पराभव, डेव्हॉन थॉमसची 31 धावांची धमाकेदार खेळी!

The wait is finally over as the battle for Asian supremacy commences on 27th August with the all-important final on 11th September.

The 15th edition of the Asia Cup will serve as ideal preparation ahead of the ICC T20 World Cup. pic.twitter.com/QfTskWX6RD

— Jay Shah (@JayShah) August 2, 2022