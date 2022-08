Asia Cup 2022 : आगामी आशिया चषक स्पर्धेपूर्वी (Asia Cup 2022 ) टीम इंडिया मोठा धक्का बसला आहे. टीम इंडियाचा (Team India) मुख्यप्रशिक्षक राहुल द्रविडला (Rahul Dravid) कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राहुल द्रविड आशिया चषकात भारतीय संघासोबत राहणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच अशामध्ये आशिया चषक स्पर्धेत व्हीव्हीएस लक्ष्मणकडे (VVS Laxman) टीम इंडियाच्या मुख्यप्रशिक्षकाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते.Also Read - Virat Kohli आणि Anushka Sharma ने स्कूटरवरुन केली मुंबईची सैर, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

27 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आशिया चषक स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी टीम इंडिया आज यूएईला रवाना होणार आहे. या स्पर्धेत भाग घेण्यापूर्वीच राहुल द्रविडला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आल्यामुळे टीम इंडियाला धक्का बसला. दरम्यान, राहुल द्रविड झिम्बाब्वे दौऱ्यावर टीम इंडियासोबत गेलेला नाही. त्यांच्या जागी व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून गेला आहे. Also Read - Asia Cup 2022: पाकिस्तानला मोठा धक्का! स्टार गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी आशिया कपमधून बाहेर

27 ऑगस्टपासून आशिया कप या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (Afghanistan vs Sri Lanka) यांच्यातील सामन्याने या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. तर पुढच्या महिन्यात म्हणजेच 11 सप्टेंबरला या स्पर्धेतील अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. तर आशिया चषक स्पर्धेत टीम इंडियाचा पहिला मुकाबला 28 ऑगस्ट रोजी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत होणार आहे. यावेळी आशिया कप टी-20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार आहे. यंदा आशिया कपमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान हे पाच देश एकमेकांविरोधात मैदानात उतरणार आहेत. या स्पर्धेतील सर्व सामने युएईमध्ये होणार आहेत. Also Read - India vs Zimbabwe : भारताची झिम्बाब्वेवर 5 विकेट्सनी मात, दुसऱ्या सामन्यासोबत मालिकाही खिशात

टीम इंडियामध्ये आहेत हे खेळाडू –

रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), दिनेश कार्तिक (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जाडेजा, रवीचंद्रन आश्विन, युजवेंद्र चहल, रवी बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.

राखीव खेळाडू – दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल