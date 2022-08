Asia Cup 2022: आगामी आशिया चषक स्पर्धेपूर्वी पाकिस्तान संघाला मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानचा स्टार वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी संपूर्ण आशिया कप स्पर्धेतून बाहेर (Shaheen Afridi Ruled Out of Asia Cup 2022) पडला आहे. आफ्रिदीच्या उजव्या गुडघ्याला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय पथकाने त्याल 4 ते 6 आठवड्यांची विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. या दुखापतीमुळे शाहीन आफ्रिदी आशिया चषक आणि इंग्लंडविरुद्धच्या घरच्या मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या मालिकेला मुकणार आहे. परंतु ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकापूर्वी तो पुनरागमन करेल अशी अपेक्षा आहे. गॉल येथे श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत क्षेत्ररक्षण करताना त्याच्या उजव्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती.Also Read - India vs Zimbabwe : भारताची झिम्बाब्वेवर 5 विकेट्सनी मात, दुसऱ्या सामन्यासोबत मालिकाही खिशात

पीसीबीचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ नजीबुल्लाह सौमरो यांनी सागितले की “मी शाहीनशी बोललो आहे आणि या बातमीने तो खूप व्यथित झाला आहे. परंतु तो शूर आहे. त्याने आपल्या देशाची आणि संघाची सेवा करण्यासाठी जोरदारपणे परतण्याचे वचन दिले आहे.” त्यांनी सांगितले की, “रॉटरडॅममध्ये त्याने आपल्या रिहॅबमध्ये प्रगती केली आहे. त्यामुळे त्याला आणखी वेळ लागेल आणि तो ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या क्रिकेट स्पर्धेत परतण्याची शक्यता आहे”. Also Read - Asia Cup 2022 : आशिया कप 2022 साठी बीसीसीआयकडून टीम इंडियाची घोषणा, रोहित शर्माकडे कर्णधारपदाची धुरा!

शाहीनवर उपचार करत असलेल्या डॉक्टरांनी पुढे बोलताना सांगितले की ” ऑक्टोबरमध्य होणाऱ्या स्पर्धेपूर्वी तो पुन्हा पुनरागमन करेल, यासाठी पीसीबीचा क्रीडा आणि व्यायाम औषध विभाग येत्या काही आठवड्यांत त्याच्यावर जवळून काम करेल.” भारतीय संघ देखील सध्या आपल्या सर्वात महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या पुनरागमनाची वाट पाहत आहे. सध्या भारतीय संघ दुखापतग्रस्त बुमराहशिवाय खेळत आहे. Also Read - Asia Cup 2022 : आशिया कप 2022 चे वेळापत्रक जाहीर, 27 ऑगस्टला होणार सुरुवात!

दुबई, शारजाह याठिकाणच्या मैदानावर आशिया कप स्पर्धेतील सर्व सामने रंगणार आहेत. 27 ऑगस्टला श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातल्या सामन्याने आशिया कप स्पर्धेला सुरूवात होणार आहे. तर 28 ऑगस्टला भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) यांच्यात लढत होणार आहे. तर 11 सप्टेंबर रोजी या स्पर्धेतील अंतिम सामना पार पडणार आहे. आशिया कपसाठी बीसीसीआयने 15 सदस्यीय टीमची निवड केली आहे. या टीममध्ये विराट कोहली आणि प्रदीर्घ काळाच्या दुखापतीनंतर केएल राहुलचे पुनरागमन झाले आहे. तर दुखापतीमुळे जसप्रीत बुमराला आशिया कप स्पर्धेला मुकावे लागले आहे.