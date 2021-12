ढाका: काही महिन्यांपूर्वी भारतीय हॉकी संघाने (Indian Hockey Team) ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक जिंकून संपूर्ण देशाचे नाव उंचावले होते. आता या टीम इंडियाने देशवासीयांना आणखी एकदा ही संधी दिली आहे. ढाका येथे सुरू असलेल्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये (Asian Champions Trophy Hockey 2021) भारताने शेजारी देशाचा (IND vs PAK) 4-3 असा पराभव करून पुरुष हॉकी स्पर्धेतील कांस्यपदक जिंकले. मस्कत येथे झालेल्या गेल्या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संयुक्त विजेते ठरले होते.Also Read - IND vs NZ T20, 1st Match: भारताने घेतला विश्वचषकातील पराभवाचा बदला, न्यूजीलंडवर 5 विकेटने मात, मालिकेत 1-0 ने आघाडी

Congratulations to the #MenInBlue for clinching the 3rd place in the Hero Men’s Asian Champions Trophy Dhaka 2021. 🏆

Well played, team 🇮🇳.👏🤩#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/j7UDwYoins

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 22, 2021