Babar Azam fitness: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार बाबर आझम (Babar Azam) सध्या आपल्या पीकवर आहे. त्याचा फॉर्म चांगला चालला आहे. बाबर आझमचा आपल्या खेळाच्या जोरावर पाकिस्तानातच (Pakistan) नव्हे तर जगभरात दबदबा आहे. मात्र त्यालाही सोशल मीडियावर (social media)ट्रोल (troll)व्हावे लागले आहे. बाबरला या ट्रोलचा सामना इतर कारणांमुळे नाही तर त्याच्या फिटनेसमुळे (fitness) करावा लागत आहे. बाबरचे पोट पुढे आल्यामुळे लोक त्याला ट्रोल करत आहेत आणि त्याची तुलना भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माशी (Rohit Sharma) करत आहेत.Also Read - CBI Raid: मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा, म्हणाले- 'तपासात पूर्ण सहकार्य करेल'

पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम सध्या नेदरलँडच्या दौऱ्यावर आहे. येथे पाकिस्तान संघाने तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकले आहेत. या शानदार कामगिरीदरम्यान कॅप्टन बाबरने त्याचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. या फोटोंमुळे युजर्सनी बाबरला ट्रोल करायला सुरुवात केली. बाबरचे पोट वाढत असल्याचे यूजर्सचे म्हणणे आहे. ते कमी केले पाहिजे असा सल्ला यूजर्स देत आहेत. Also Read - Gurmeet Debina good News : गुरमीत चौधरी-देबीना बॅनर्जी पुन्हा होणार आई-बाबा, सुंदर फोटो शेअर करत दिली गुड न्यूज

Your persona makes the way pic.twitter.com/LKij6mJnIo

— Babar Azam (@babarazam258) August 17, 2022