मुंबई: देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या क्रिकेटपटूंसाठी खूषखबर आहे. ती म्हणजे, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात BCCI नं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोविड प्रभावित (Coronavirus) क्रिकेटपटूंच्या मानधनात वाढ केल्याची घोषणा BCCI सचिव जय शहा (Jai Shah) यांनी केली आहे. जय शहा यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये 40 पेक्षा जास्त सामने खेळले आहेत. अशा क्रिकेटपटूंच्या मानधनात 60 हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आल्याचं जय शहा यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. त्याचबरोबर 23 वर्षांखालील क्रिकेटच्या मानधनामध्ये 25 हजार आणि 19 वर्षांखालील क्रिकेटपटूंच्या मानधनात 20 हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय क्रिकेटपटूंना मागील हंगामाची देखील भरपाई दिली जाईल. गेल्यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) रद्द झाली होती. यासाठी BCCI तर्फे सर्व क्रिकेटपटूंना मानधनाच्या 50 टक्के नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती जय शहा यांनी दिली आहे. दरम्यान, रणजी ट्रॉफीसाठी एका क्रिकेटपटूला 35,000 रुपये आणि 1.4 लाख रुपये प्रत्येक सामन्यासाठी मानधन दिलं जातं.

I am pleased to announce the hike in match fee for domestic cricketers.

Seniors – INR 60,000 (above 40 matches).

Under 23- INR 25,000

Under 19 – INR 20,000#BCCIApexCouncil

