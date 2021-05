नवी दिल्ली : देशात मोठ्या प्रमाणात फैलाव झालेल्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीर यंदाचा इंडियन प्रीमियर लीगचा 14 वा हंगाम (14th season of Indian Premier League) अर्ध्यावरच स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर उर्वरित सामने कधी आणि कुठे होणार याकडं क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष्य लागलं होतं. अखेर बीसीसीआयनं या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. आयपीएलच्या (IPL 2021) 14व्या हंगामातील उर्वरित सामन्यांचं आयोजन सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये यूएईमध्ये (UAE) करण्यात येणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) शनिवारी 29 मे रोजी आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीनंतर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतातील पावसाच्या हंगामाचा अंदाज घेतल्यानंतर उर्वरित लीगचं आयोजन यूएईमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla ) यानी दिली आहे. Also Read - WTC फायनलनंतर रोहित शर्माकडं नेतृत्व सोपवू शकतो विराट कोहली; या माजी क्रिकेटपटूचा दावा

बीसीसीआयचे सचिव जय शाह (jay shah) यांनी याविषयी अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. “बीसीसीआयने शनिवारी भारतातील मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर हवामानाचा अंदाज पाहता या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मध्ये आयपीएल 2021 मधील उर्वरीत सामने पूर्ण करण्याची घोषणा केली. या संदर्भात बोलवलेल्या विशेष बैठकीत (एसजीएम) सर्व सदस्यांनी एकमताने आयपीएल पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला”, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. तसंच, आगामी टी-20 विश्वचषकाच्या आयोजनासंदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी माहिती देखील जय शाह यानी दिली. (bcci to conduct remaining matches of vivo ipl in uae : jay shah)

दरम्यान, या बैठकीत आगामी टी-20 विश्वचषकाच्या आयोजनासंदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. याविषयी बोलताना जय शाह यांनी सांगितले की, “बीसीसीआय एसजीएमच्या (BCCI SGM) पदाधिकाऱ्यांना आयसीसी टी-20 (ICC T20) विश्व चषक 2021 चे योग्य आयोजनासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आसीसीकडे (ICC) आणखी वेळ मागण्यास सांगण्यात आले आहे”. दरम्यान, टी-20 विश्वचषकाच्या आयोजनासंदर्भात परवानगी देण्याआधी आयसीसीकडून भारतातील कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. (bcci to conduct remaining matches of vivo ipl in uae : jay shah)