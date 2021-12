कोलकाता: कोलकाता : टीम इंडिया (Team India) दक्षिण आफ्रिका (South Africa) दौऱ्यावर जाणार असून या दौऱ्यात केवळ कसोटी आणि एकदिवसीय सामने खेळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah) यांनी शनिवारी यासंदर्भात माहिती दिली. टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर फक्त तीन कसोटी (3 tests) आणि तीन एकदिवसीय (3 ODIs) सामने खेळणार आहे. वेळापत्रकानुसार भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणारे चार टी-20 सामने (T-20 Match) तुर्तास स्थगित करण्यात आले आहेत.Also Read - India vs New Zealand, 2nd Test: फिरकीपटू एजाज पटेलचा विश्वविक्रम! एकाच डावात घेतल्या भारताच्या 10 विकेट, अनिल कुंबळेची बरोबरी

जय शाह यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला प्रतिक्रिया दिली आहे. "बीसीसीआयने सीएसएला भारतीय संघ तीन कसोटी आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी तेथे येईल असे कळवले आहे. उर्वरित चार टी-20 सामने दुसऱ्या नियोजित वेळापत्रकानुसार न खेळवता पुढील तारखांना खेळवण्यात येतील", अशी माहिती जय शाह यांनी दिली आहे.

