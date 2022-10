Ben Stokes Video: इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया बुधवारी झालेला दुसरा टी-20 सामना (England v Australia, Eng v Aus T20) चांगलाच रोमांचक झाला. या सामन्यात इंग्लंडने 8 धावांनी विजय मिळवला. परंतु इंग्लंडच्या या विजयापेक्षा बेन स्टोक्सचीच (Ben Stokes) जास्त चर्चा होत आहे. क्रिकेट चाहते सध्या इंग्लंडच्या विजयापेक्षा अष्टपैलू बेन स्टोक्सचीच (Ben Stokes Viral Video) जास्त चर्चा करत आहेत. बेन स्टोक्सचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने या सामन्यादरम्यान केलेल्या फिल्डींगची चर्चा होत आहे.Also Read - Goat Viral Video: बकऱ्याची अनोखी भक्ती! आरती सुरु होताच देवासमोर झाला नतमस्तक, पाहा व्हिडिओ

खरतर या सामन्यात फलंदाज म्हणून बेन स्टोक्स अपयशी ठरला. मात्र क्षेत्ररक्षणात त्याने असा पराक्रम केला ज्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या डावात सॅम करन (Sam Curran) 15व्या षटकात गोलंदाजी करत होता. या षटकात ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज मिचेल मार्शने उतुंग षटकार खेचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू जवळपास सीमारेषेपर्यंत पोहोचत असतानच स्टोक्सने हवेत झेप घेऊन तो एका हाताने अडवून आत फेकला. बेन स्टोक्सच्या या क्षेत्ररक्षणाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Simply outstanding! Ben Stokes saves six with some acrobatics on the rope! #AUSvENG #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/5vmFRobfif

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2022