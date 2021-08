मुंबई : क्रिकेट चाहत्यांसाठी आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा महान क्रिकेटपटू वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनने निवृत्त होत असल्याची घोषणा केली आहे. डेल स्टेनने क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती घेतली आहे. स्टेनने ट्विटरवर स्वत: एक पोस्ट शेअर करून आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे पुढील महिन्यात आयपीएलचा उर्वरित हंगाम सुरू होणार असताना त्यापूर्वीच स्टेनने निवृत्ती घेतली आहे. (Big Breaking! South Africas Fast bowler Dale Steyn retired; Dale Steyn announced his retirement from all formats of cricket on Tuesday)Also Read - Vasu Paranjape Passes Away: मुंबई क्रिकेटचा 'द्रोणाचार्य' हरपला, Sachin Tendulkar झाला भावुक

दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनची कारकीर्द 17 वर्षांची राहिली. आपल्या वेगवान माऱ्याने त्याने प्रतिस्पर्धी संघांच्या फलंदाचांना अनेकदा चितपट केले. गोलंदाजी वेगासोबत तर्कशुद्धता आणि तांत्रिक कौशल्य आत्मसात केलेल्या डेल स्टेनच्या क्रिकेटचा प्रवास आता थांबला आहे. स्टेनने आपल्या कारकिर्दीत 265 सामन्यांमध्ये 699 आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने 93 कसोटी सामन्यांमध्ये 439 विकेटस आणि 125 एकदिवसीय सामन्यात 196, तर 47 टी-20 सामन्यांत 64 विकेट्स घेतल्या आहेत. (Big Breaking! South Africas Fast bowler Dale Steyn retired; Dale Steyn announced his retirement from all formats of cricket on Tuesday)