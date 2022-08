Commonwealth Games 2022: बर्मिंगहॅम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये, पीव्ही सिंधूच्या (PV Sindhu) नेतृत्वाखालील बॅडमिंटन संघाने भारताला 13 वे पदक जिंकून दिले. अंतिम सामन्यात भारतीय बॅडमिंटन (badminton)संघाचा मलेशियाकडून 3-1 असा पराभव झाला. या पराभवासह बॅडमिंटन संघाला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या (Commonwealth Games 2022) पाचव्या दिवशी भारताचे हे चौथे पदक होते.Also Read - Health Tips : रात्री झोपण्यापूर्वी खा ओवा, दूर होतील आरोग्य समस्या

मलेशियाच्या संघाने कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याचे भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ दिले नाही. 2018 च्या गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारतीय बॅडमिंटन संघाने अंतिम फेरीत मलेशियाचा पराभव करत सुवर्णपदक जिंकले. यावेळी मलेशियाने पराभवाचा बदला घेत 3-1 ने सुवर्णपदक जिंकले.

अंतिम सामन्यात पुरुष दुहेरीच्या सामन्यात भारताला 21-18, 21-15 ने पराभव पत्करावा लागला. यानंतर पीव्ही सिंधूने महिला एकेरीचा सामना जिंकला. यानंतर किदांबी श्रीकांतला पुरुष एकेरीच्या सामन्यातही पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याचवेळी महिला दुहेरीच्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला.

SILVER FOR INDIA 🇮🇳

Indian #Badminton Mixed Team puts up a brilliant show of team play, grit, resilience to bag its 2nd consecutive medal🥇🥈 at #CommonwealthGames

A mix of comebacks & dominance by our Champs lead 🇮🇳 to this 🥈 at @birminghamcg22

Well played 👏#Cheer4India pic.twitter.com/AMj8q9sAik

— SAI Media (@Media_SAI) August 2, 2022