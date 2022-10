India vs Netherlands T20 : T20 वर्ल्डकप 2022 (T20 World Cup 2022) मधील भारताचा 2 सामना आज नेदरलँडसोबत (India vs Netherlands) होता. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर ही मॅच झाली. या मॅचमध्ये भारतीय संघाने 56 धावांनी मोठा विजय मिळवला आहे. भारताने दिलेल्या 180 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना नेदरलँडचा (Netherlands) संघ 20 षटकांत केवळ 123 धावाच करू शकला. संघाकडून सर्वाधिक धावा मधल्या फळीतील फलंदाज टिम प्रिंगलने केल्या. प्रिंगलने 15 चेंडूंचा सामना केला आणि एका चौकार आणि षटकाराच्या मदतीने 20 धावा केल्या. दुसरीकडे, भारतीय संघासाठी या सामन्यात भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि रविचंद्रन अश्विन यांना अनुक्रमे दोन विकेट घेतल्या.Also Read - IND vs NED T20 Live Cricket : नेदरलँडला एका पाठोपाठ सलग दोन झटके, भुवनेश्वरच्या चेंडूवर विक्रमजीत सिंह बोल्ड

सुपर-12 राउंडच्या आपल्या दुसऱ्या सामन्यात भारताने नेदरलँडचा 56 धावांनी पराभव केला. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना भारताने 20 षटकांत 2 गडी गमावून 179 धावा केल्या. रोहित शर्माने 53 धावा केल्या. त्याचवेळी विराट कोहलीने 44 चेंडूत 62 धावा केल्या आणि सूर्यकुमार यादवने 25 चेंडूत 51 धावांची नाबाद खेळी केली. प्रत्युत्तरात नेदरलँडचा संघ 20 षटकांत 9 गडी गमावून केवळ 123 धावा करू शकला. नेदरलँडकडून टीम प्रिंगलने 20 धावा केल्या. भारताकडून भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि रविचंद्रन अश्विनने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. त्याचवेळी मोहम्मद शमीला एक विकेट मिळाली.

पॉइंट्स टेबलवर भारत पहिल्या क्रमांकावर

या विजयासह टीम इंडिया सुपर-12 फेरीच्या ग्रुप-2 मध्ये पहिल्या स्थानावर पोहोचली आहे. भारताचे दोन सामन्यांत दोन विजयांसह चार गुण आहेत. त्याचबरोबर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तीन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. बांगलादेशचा संघ दोन गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. आता भारताचा सामना 30 ऑक्टोबरला पर्थमध्ये दक्षिण आफ्रिकेशी होणार आहे.

विराट कोहली आणि सूर्य कुमार यादव यांच्यात 95 धावांची भागीदारी

टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्माने नेदरलँड्सविरुद्ध 39 चेंडूत 53 धावा केल्या. ज्यात 3 षटकार आणि 4 चौकारांचा समावेश होता. नेदरलँडचा वेगवान गोलंदाज फ्रेड क्लासेनने रोहित शर्माला बाद करून संघाला मोठे यश मिळवून दिले. रोहित बाद झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. सूर्य कुमारने क्रीजवर येताच धावा काढण्यास सुरुवात केली. तर दुसरीकडे, विराट कोहलीनेही आपल्या बॅटने आतषबाजी केली. दोन्ही फलंदाजांमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 48 चेंडूत 95 धावांची भागीदारी झाली आणि हे दोन्ही फलंदाज नाबाद माघारी परतले.