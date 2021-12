मुंबई: मुंबईतील वानखेडे क्रिकेट स्टेडिअमवर (Wankhede Stadium Mumbai ) दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी न्यूझीलंडच्या (New Zealand) संघानं यजमान टीम इंडियासमोर (Team India) शरणागती पत्करली. या विजयासोबतच टीम इंडियानं मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. न्यूझीलंड संघाविरोधात सोमवारी टीम इंडिया मैदानात उरतली. टीम इंडियाला विजयासाठी 4 विकेट्सची गरज होती. यजमान टीम इंडियानं न्यूझीलंडविरुद्ध 372 धावांनी विजय मिळवला आहे. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात टीम इंडियानं मोठा विजय मिळवला आहे.Also Read - IND vs NZ 2nd Test : भारत विजयापासून 5 विकेट दूर, दिवसअखेर न्यूझीलंडच्या 5 बाद 140 धावा, विजयासाठी 400 धावांची गरज

टीम इंडियानं विजयालाठी न्यूझीलंड संघासमोर 540 धावांचं कठीण लक्ष्य ठेवलं होतं. न्यूझीलंड संघ दुसऱ्या डावातच केवळ 167 धावावर गार पडला. या आधी कानपूरमध्ये खेळलेली पहिली कसोटी मालिका निर्णायक ठरली होती.

टीम इंडियानं पहिल्या डावात 325 धावा ठोकल्या होत्या. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मैदानात उतरलेला न्यूझीलंड संघ केवळ 62 धावांवर तंबूत परतला होता. भारतानं आपला दुसरा डाव 7 विकेट आणि 276 धावांवर घोषित केला होता.

India win by 372 runs and take the series 1-0 👏

R Ashwin wraps up the New Zealand innings after Jayant Yadav’s four-wicket haul.#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/EdvFj8yST5 pic.twitter.com/Z65KX0xCVv

— ICC (@ICC) December 6, 2021