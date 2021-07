लंडन : इंग्लंड विरुद्ध टी-20 मालिकेत (India Women vs England Women) यजमान संघाने पहिला सामना डकवर्थ लुइस नियमानुसार जिंकला. या विजयासोबत इंग्लंडने मालिकेत (T20I Series) 1-0 ने आघाडी घेली आहे. टीम इंडियाला जरी परावाभवाचा सामना करावा लागला असला तर टीम इंडीयाची खेळाडू हर्लीन देओलची (Harleen Deol)सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा आहे. हर्लीनने सिमारेशेवर घेतलेल्या जबरदस्त झेलमुळे ती चर्चेत आली आहे. तिच्या या क्षेत्ररक्षणाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. त्यानंतर भारतीय महिला टी -20 संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने (Harmanpreet Kaur) संघाचे क्षेत्ररक्षण सुधारण्याचे श्रेय कोचिंग स्टाफला दिले आहे.Also Read - Jija Saali Dance: मेव्हणीनं ओलांडली मर्यादा! जिजाजीसोबत केला जबरदस्त डान्स, घरची मंडळी झाली पाणी-पाणी

क्रिकबझच्या वृत्तानुसार हरमनप्रीत म्हणाली, "आम्ही क्षेत्ररक्षण विभाग सुधारण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले आहेत. काल आम्ही ज्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण केले त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे. या सामन्यात अनेक सकारात्मक बाबी समोर आल्या. हार्लिनचा प्रयत्न खूपच चांगला होता. याचे श्रेय आमच्या सहायक स्टाफ आणि प्रशिक्षकांना जाते. त्यांनी क्षेत्ररक्षण विभागात खूप मेहनत घेतली आहे."

ती म्हणाली, "जेव्हा तुम्ही संघ म्हणून खेळता तेव्हा तुम्हाला लय कायम ठेवणे गरजेचे असते. जे कोणताही खेळाडू करू शकतो. मी झेल घेताच संघात उर्जा संचारली आणि त्यानंतर हर्लीनने सर्वोत्तम झेल घेतला. संपूर्ण सामन्यात आमचे क्षेत्ररक्षण उत्कृष्ट राहिले. (harmanpreet kaur lauds harleen deol for sensational catch)

A fantastic piece of fielding 👏

We finish our innings on 177/7

Scorecard & Videos: https://t.co/oG3JwmemFp#ENGvIND pic.twitter.com/62hFjTsULJ

— England Cricket (@englandcricket) July 9, 2021