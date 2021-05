नवी दिल्ली : श्रीलंका दौऱ्यावर (lanka tour) जाणाऱ्या टीम इंडियाच्या (Team India) प्रशिक्षक पदी (Coach) माजी कर्णधार आणि ‘द वॉल’ म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या राहुल द्रविडची (Rahul Dravid) निवड झाली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने बीसीसीआयमधील (BCCI) सुत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. श्रीलंका दौऱ्यावर जाणाऱ्या टीमची अद्याप निवड झाली नाही. राहुल द्रविड सध्या बंगळुरुतील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा (NCA)संचालक आहे. तसंच तो यापूर्वी टीम इंडियाच्या अंडर-19 चा प्रशिक्षक होता. राहुल द्रविडच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने अंडर- 19 वर्ल्ड कप जिंकला होता. 2014 मध्ये राहुल द्रविड इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघाचा फंलदाजी सल्लागार देखील होता. Also Read - आयसीसी टेस्ट रँकिंग जाहीर; 121 अंकांसह भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर विराजमान, पंतची ऐतिहासिक कामगिरी

