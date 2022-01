Virat Kohli Trolled: टीम इंडियाचा (Team India) क्रिकेटपटू विराट कोहली (Cricketer Virat Kohli) पुन्हा एखदा अडचणीत आला. एका चुकीमुळे विराट कोहली सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आहे. राष्ट्रगीत सुरु असताना विराट कोहलीने असे काही लाजिरवाणं कृत्य केलं आहे की त्यामुळे त्याच्यावर जोरदार टीका (Viral Kohli Trolled) केली जात आहे. विराट कोहलीचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल (Viral Video) होत असून यावर नेटीझन्स संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.Also Read - India vs South Africa, 3rd ODI: दीपक चहरचं अर्धशतक व्यर्थ, भारताचा 4 धावांनी पराभव, दक्षिण आफ्रिकेने 3-0 ने जिंकली मालिका

So sad 😔 in this politics you can’t disrespect national anthem Mr. Virat kohli. Go to pakistan if you don’t like BCCI. https://t.co/azSFVIbpPG

