क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा मँचेस्टर युनायटेडपासून वेगळे होण्याचा निर्णय, क्लबकडून निवेदन जारी

Cristiano Ronaldo to leave Manchester United: इंग्लिश फुटबॉल क्लब मँचेस्टर युनायटेडचा (Manchester United) दिग्गज खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने (Cristiano Ronaldo) तात्काळ प्रभावाने संघ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मँचेस्टर क्लबने मंगळवारी एक निवेदन प्रकाशीत करून ही माहिती दिली आहे. ब्रिटीश पत्रकार पियर्स मॉर्गन यांच्या नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीमुळे (Cristiano Ronaldo’s interview with Piers Morgan) रोनाल्डोला तीव्र टीकेचा सामना करावा लागला. मुलाखतीपासूनच तो यापुढे क्लबसाठी (Manchester United club) खेळणार नसल्याचे सांगण्यात येत होते.

या मुलाखतीत रोनाल्डोने अनेक मुद्द्यांवरुन क्लबवर टीका केली होती. क्लबमधील काही लोक त्याला जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांने केला होता. क्लब आणि व्यवस्थापक एरिक टेन हग (Erik ten Hag) यांनी आपला विश्वासघात केल्याचेही रोनाल्डोने म्हटले होते. आपल्या मनात एरिक टेन हगबद्दल अजिबात आदर नाही असे त्याने म्हटले होते.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

