CWG 2022 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये (Common Wealth Games 2022) भारतीय खेळाडू दररोज नवीन कामगिरी करत आहेत. भारताच्या खात्यामध्ये रोज पदकांचा पाऊस पडत आहे. या स्पर्धेच्या दहाव्या दिवशी देखील भारतीय खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत सुवर्ण पदकांची कमाई केली आहे. टेबल टेनिस मिश्र दुहेरीच्या अंतिम सामन्यामध्ये (Mixed Doubles Table Tennis) भारताच्या अचंता शरथ कमल (Achanta Sharath Kamal) आणि श्रीजा अकुला (Sreeja Akula) या जोडीने इतिहास रचत सुवर्ण पदकावर (Gold Medal) आपले नाव कोरले. या जोडीने अंतिम सामन्यात मलेशियाच्या जावेन चुन आणि केरेन लाइनचा 4-1 असा पराभव करत सुवर्ण पदक जिंकले.

अचंता-श्रीजा जोडीने अंतिम सामन्यामध्ये मलेशियाच्या चुंग जावेन आणि कॅरेन लीन यांचा 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 असा पराभव करत सुवर्ण पदकावर कब्जा मिळवला. अंतिम सामन्यात या जोडीने चार गेम जिंकले तर मलेशियाच्या जोडीला फक्त एक गेम जिंकता आली. अचंता शरथ कमलचे त्याच्या कारकिर्दीतील मिश्र दुहेरी प्रकारातील हे पहिले सुवर्णपदक ठरले आहे. तर, राष्ट्रकुल स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी झालेल्या 24 वर्षीय श्रीजाचे देखील हे पहिलेच पदक आहे.

GOLD FOR SHARATH AND SREEJA 🔥

🇮🇳’s dynamic #TableTennis Mixed Doubles 🏓pair – the young sensation #SreejaAkula & the evergreen @sharathkamal1 team up to clinch the GOLD 🥇 at #CommonwealthGames2022

🇮🇳 wins 3-1 against 🇲🇾 in the XD final

A pairing to remember! 🤩#Cheer4India pic.twitter.com/oFRtlnOOjQ

— SAI Media (@Media_SAI) August 7, 2022