Jeremy Lalrinnunga wins 2nd Gold for India in CWG: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी भारताला दुसरे सुवर्णपदक (Gold Medal) मिळाले आहे. जेरेमी लालरिनुंगाने (Jeremy Lalrinnunga) राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या पदार्पणातच 67 किलो वजनी गटात एकूण 300 किलो वजन उचलून इतिहास रचला आहे. मीराबाई चानूनंतर (Chanu Saikhom Mirabai) भारताला बर्मिंगहॅममध्ये दुसरे सुवर्णपदक मिळाले आहे. जेरेमी लालरिनुंगाने प्रतिस्पर्धी अॅपाव लोन पेक्षा सात किलो जास्त वजन उचलले. लालरिनुंगा जेरेमी शेवटच्या प्रयत्नात जखमी झाला होता पण त्याने आधीच सुवर्णपदक पक्के केले होते. अॅपाव लोनने 293 किलो वजन उचलले, त्यामुळे त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. दरम्यान नायजेरियाच्या एडिडिओंग उमोफियाने 290 किलो वजन उचलून कांस्यपदक जिंकले.Also Read - CWG 2022 : मीराबाई चानूची 'सुवर्ण' कामगिरी, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये जिंकलं गोल्ड मेडल!

जेरेमीने क्लीन अँड जर्कच्या दुसऱ्या प्रयत्नात 160 किलो वजन उचलून एकूण 300 चा आकडा गाठला होता. असे असूनही शेवटच्या टप्प्यात त्याने 165 किलो वजन उचलले. त्याने खांद्यापर्यंत वजन उचलले होते पण शेवटच्या क्षणी तो अडकला. यादरम्यान त्या दुखापत झाली. यानंतर कोचिंग स्टाफच्या सदस्यांनीच त्याला बाहेर नेले.जेरेमी लालरिनुंगा याने यापूर्वी स्नॅच फेरीच्या पहिल्याच प्रयत्नात 136 किलो वजन उचलले होते. यानंतर त्याने दुसऱ्या प्रयत्नात 140 किलो वजन उचलण्याचा प्रयत्न केला, त्यात त्याला यश आले. हा देखील या खेळाचा नवा विक्रम होता. यानंतर त्याने 143 किलो वजन उचलण्याचा शेवटचा प्रयत्न केला पण तो अपयशी ठरला. Also Read - CWG 2022: वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला आणखी एक पदक, संकेतनंतर गुरुराजा पुजारीने पटकावले कांस्य

Birmingham, UK | I am happy after winning the gold medal but not satisfied with my performance. I was expecting to perform better but winning gold for the country is a proud moment: Jeremy Lalrinnunga after winning gold in Weightlifting at #CommonwealthGames pic.twitter.com/PSApzAVDGG

— ANI (@ANI) July 31, 2022