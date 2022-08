CWG 2022 : बर्मिंगहॅम (Birmingham) येथे सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत (Commonwealth Games 2022) भारतीय खेळाडू दमदार कामगिरी करत आहेत. या स्पर्धेच्या नवव्या दिवशी देखील भारतीय खेळाडूंनी पदकांचा पाऊस पाडत उल्लेखनिय कामगिरी केली. कुस्तीमध्ये रवी दहिया, विनेश फोगाट आणि नवीन यांनी गोल्ड मेडल पटकावले. त्यापाठोपाठच भारताची दिग्गज पॅरा टेबल टेनिसपटू भाविना पटेलने (Bhavina Patel) गोल्ड मेडलवर आपले नाव कोरले. भाविना पटेलने पॅरा टेबल टेनिसच्या महिला एकेरीत गोल्ड मेडल जिंकले. भाविना पटेलनंतर पॅरा टेबल टेनिसमध्येच भारताच्या सोनलबेन पटेलने (Sonalben Patel) देखील ब्राँझ मेडल जिंकले आहे. या दोन्ही खेळाडूंचे खूप कौतुक होत आहे.Also Read - CWC 2022, Day 9: रवी दहिया-विनेश फोगटनंतर नवीन कुमारनेही पटकावले सुवर्ण पदक, कुस्तीतले सहावे गोल्ड

पॅरा टेबल टेनिसपटू भाविना पटेलने फायनलमध्ये नायजेरियाच्या इफेचुकवुडे क्रिस्तियाना इक्पेओयीला (Ifechukwude Christiana Ikpeoyi) 12-10, 11-2 आणि 11-9 अशा तीन सेट्समध्ये मात देत विजय मिळवला. याआधी भाविना पटेलने उपांत्य फेरीच्या (Semifinal) सामन्यात इंग्लंडच्या सू बेलीचा पराभव करून अंतिम सामन्यामध्ये धडक घेतली होती. अंतिम सामन्यात प्रवेश केल्यामुळे तिचे पदक निश्चित झाले होते. अंतिम सामन्यातही तिने नायजेरियाच्या खेळाडूवर मात करत सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. भाविना पटेलने गोल्ड मेडल जिंकल्यामुळे आता भारताच्या खात्यातील गोल्ड मेडलची संख्या 13 वर पोहचली आहे.

With a straight 3-0 victory over 🇳🇬’s I. Ikpeoyi, Bhavina maintains her unbeaten streak at #B2022 🔥

History Maker at #Tokyo2020 Paralympics @BhavinaOfficial wins her maiden medal at #CommonwealthGames 😍😍



BRONZE FOR SONAL 🤩

Tokyo Paralympian & Asian Para Games 🥈 medalist @SonuPTTOfficial wins 🥉 after defeating 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿’s Sue Bailey in straight sets 3-0 winning her maiden medal at #CommonwealthGames 💪

Sonal’s hard work has paid off, her wait for a CWG 🏅is finally over🙂

Congrats! pic.twitter.com/kDg4nhdf4I

