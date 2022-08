CWG 2022, Day 8 : बर्मिंगहम येथे सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या 8व्या दिवशी भारताने आपले तिसरे पदक जिंकले आहे. कुस्तीमध्ये बजरंग पुनिया ( Bajrang Punia) आणि साक्षी मलिक (Sakshi Malik ) यांनी आपापल्या गटात भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले, तर काही क्षण आधी अंशू मलिकने भारताला रौप्यपदक मिळवून दिले. राष्ट्रकुल 2022 मधील भारताचे हे 8 वे सुवर्णपदक आहे. सध्या भारताकडे कुस्तीतून आणखी एका सुवर्णपदकाची संधी आहे. दीपक पुनिया त्याचा अंतिम सामना खेळणार आहे.Also Read - Maharashtra News Live Updates: मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग, दिल्ली दौऱ्याआधी फडणवीस-शिंदेंची महत्त्वाची बैठक

Medal in all 3️⃣colors 😇 #Cheer4India 1/1 pic.twitter.com/vsRqbhh890

With this Sakshi wins her 3rd consecutive medal at #CommonwealthGames 🥇🥉🥈

What a Comeback 🤯 VICTORY BY FALL 🔥

Rio Olympics 🥉medalist @SakshiMalik (W-62kg) upgrades her 2018 CWG 🥉 to🥇 at @birminghamcg22 🔥

HATTRICK FOR BAJRANG AT CWG 🔥🔥🔥

Tokyo Olympics 🥉medalist, 3 time World C'ships medalist @BajrangPunia is on winning streak 🔥🔥 to bag his 3rd consecutive medal at #CommonwealthGames 🥇 🥇🥈

Utter dominance by Bajrang (M-65kg) to win 🥇 #Cheer4India #India4CWG2022

1/1 pic.twitter.com/MmWqoV6jMw

