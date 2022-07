CWG 2022: बर्मिंगहॅम येथे सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या (Commonwealth Games 2022) दुसऱ्या दिवशी भारताचे खाते उघडले आहे. संकेत सरगरने (Sanket Sargar) वेट लिफ्टिंगमध्ये देशाला पहिले रौप्यपदक मिळवून दिले (India’s first silver ) आहे. संकेत सुवर्णपदकापासून थोडा दूर राहिला परंतु त्याने रौप्य पदक (silver medal) जिंकून देशाचा मान वाढवला आहे. संकेतने पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटात वेटलिफ्टिंग (weightlifting) करताना ही चमकदार कामगिरी केली आहे. संकेतने एकूण 248 किलो वजन उचलले. त्यापैकी स्नॅच राऊंडमध्ये 113 किलो तर क्लीन अँड जर्कमध्ये 135 किलो वजन उचलण्यात त्याला यश आले. यादरम्यान त्याला चुकून दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला मलेशियाच्या खेळाडूकडून पराभव स्विकारावा लागला.Also Read - CWG 2022 Opening Ceremony : 72 देशांचे खेळाडू सहभागी, भारतीयांच्या एंट्रीने दुमदुमले स्टेडियम; सिंधु-मनप्रीत बनले ध्वजवाहक

मलेशियाच्या मोहम्मद अनिकने क्लीन अँड जर्कमध्ये 249 किलो (107किलो+142 किलो) वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले, तर श्रीलंकेच्या दिलंका इसुरू कुमाराने 225 किलो (105 किलो+120 किलो) वजन उचलून कांस्य पदक पटकावले.

🇮🇳 wins its 1️⃣st 🏅 at @birminghamcg22 🤩#SanketSargar in a smashing performance lifted a total of 248 Kg in 55kg Men’s 🏋️‍♀️ to clinch 🥈at #B2022

Sanket topped Snatch with best lift of 113kg & lifted 135kg in C&J

Congratulations Champ!

Wish you a speedy recovery#Cheer4India pic.twitter.com/oDGLYxFGAA

— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2022