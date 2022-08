Commonwealth Games 2022, Day-10 Updates: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंची चमकदार कामगिरी सुरूच आहे. भारताला बॉक्सिंगमधून (Indian Boxer ) आज दोन सुवर्ण पदक मिळाले आहेत. बॉक्सर नितू घनघस (Boxer Nitu Ghanghas) हिने 45 ते 48 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर पुरुष विभागात अमित पंघालनेही (Amit Panghal) एकतर्फी विजय नोंदवत सुवर्णपदक पटकावले. यामुळे भारताच्या खात्यातील सुवर्णपदकांची संख्या आता 15 झाली आहे. दरम्यान भारतीय महिला हॉकी संघाने न्यूझीलंडचा (India vs New Zealand Women’s Hockey) पराभव करून कांस्यपदकावर कब्जा केला.Also Read - CWG 2022 : कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारतीय खेळाडूंकडून पदकांचा पाऊस, भाविना पटेलने गोल्ड तर सोनलबेनने पटकावले ब्राँझ मेडल!

भारतीय बॉक्सर अमित पंघलने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये 10 व्या दिवशी इंग्लंडच्या कियारन मॅकडोनाल्डचा 5-0 ने पराभव करत 48-51 किलो वजनी गटात सुवर्ण जिंकले. अमित पंघाल हा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेता आहे आणि त्याच्या नावावर जागतिक स्पर्धेत रौप्यपदकही आहे.

World Class Effort from @Boxerpanghal 🥊🤩 as he upgrades from silver in 2018 CWG to GOLD🥇at #CommonwealthGames2022

Also Read - CWG 2022, ENGw vs INDw, Semi-Final: इंग्लंडवर 4 धावांनी मात, भारताची फायनलमध्ये धडक, सुवर्णपदकावर दावा

तत्त्पूर्वी नितू घनघासने (Nitu Ghanghas) राष्ट्रकुल क्रीडा 2022 मध्ये महिलांच्या 48 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत इंग्लंडच्या डेमी-जेडचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकताना भारताला बॉक्सिंगमध्ये पहिले पदक मिळवून दिले. कांस्यपदक निश्चित केल्यानंतर नितूने काल रौप्यपदक देखील निश्‍चित केले होते. आज त्यात आणखी सुधारणा करत तिने सुवर्ण पदकाला गवसणी घालत पोडियमचे शीर्षस्थान स्थान पटकावले. नितूच्या विजयामुळे भारताला खेळांच्या अंतिम दिवसातील दुसरे पदक आणि एकूण 41वे पदक मिळाले.

🥇NITU WINS GOLD!! 🤩

2️⃣time World Youth medalist Nitu Ghanghas wins 🥇at #CommonwealthGames2022 on debut

With this win, the pugilist has won a spot on the list of #Boxing A-listers🤩

Brilliant!!

Let's #Cheer4India#India4CWG2022 pic.twitter.com/PvZ4qVWJuW

— SAI Media (@Media_SAI) August 7, 2022