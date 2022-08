CWG 2022 : बर्मिंगहॅम (Birmingham CWG 2022) येथे सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये (CWG 2022) भारतीय वेटलिफ्टर्सची चमकदार कामगिरी सुरूच आहे. वेटलिफ्टर अचिंता शेउलीने (Weightlifter Achinta Sheuli) 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला तिसरे सुवर्णपदक (Achinta Sheuli Win Gold) मिळवून देत इतिहास रचला आहे. अचिंता शेउलीने पुरुषांच्या 73 किलो गटात नवा विक्रम मोडीत काढला. वेटलिफ्टिंगमध्ये (Weight Lifting) अंचिता शेउलीने 313 किलो वजन उचलून सुवर्णपदक पटकावत इतिहास रचला आहे.Also Read - CWG 2022: जेरेमी लालरिनुंगाने 67 किलोमध्ये जिंकले सुवर्ण, वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला आणखी एक पदक

अचिंता शेउलीने सुरुवातीपासूनच उत्तम खेळ दाखवला. विरोधकांना त्याच्या जवळही उभे राहता आले नाही. पश्चिम बंगालच्या 20 वर्षीय अचिंता शेउलीने स्नॅचमध्ये 143 किलो वजन उचलले हा नवीन राष्ट्रकुल खेळांचा विक्रम आहे. अचिंताच्या आधी इतके वजन कोणी उचलले नव्हते. त्याने क्लीन अँड जर्कमध्ये 170 किलोसह एकूण 313 किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल स्पर्धेचा विक्रम केला. आपल्या चांगल्या कामगिरीच्या जोरावर तो भारताला यलो टॅग देण्यात यशस्वी ठरला. Also Read - CWG 2022 : मीराबाई चानूची 'सुवर्ण' कामगिरी, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये जिंकलं गोल्ड मेडल!

G🔥LD FOR ACHINTA 🥇

Beaming with confidence, the 20-yr old debutant #AchintaSheuli puts up a dominating performance to bag 3️⃣rd GOLD for 🇮🇳 at @birminghamcg22

Creating Games Record & winning 🥇with a total lift of 313Kg in Men’s 73kg 🏋‍♂️Final at #B2022 #Cheer4India

1/1 pic.twitter.com/EWpW4uVK7t

— SAI Media (@Media_SAI) July 31, 2022