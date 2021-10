मुंबई: आयपीएल 2021 च्या (IPL 2021) दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यात आज दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) या दोन संघात सामना होणार आहे. दोन्ही संघ विजयाची नोंद करून अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र हा सामना तितका सोपा होणार नाही कारण कागदावर दोन्ही संघ (DC vs KKR) खूप मजबूत दिसत आहेत.Also Read - आरसीबीसाठी Virat Kohli च्या कर्णधारपदाच्या कारकीर्दीचा पराभवाने शेवट, आकड्यांमध्ये पाहा कशी राहिली कामगिरी

स्पर्धेच्या दुसऱ्या लेटमध्ये कोलकाता संघाने दमदार पुनरागमन केले आहे. शुभमन गिल आणि व्यंकटेश अय्यर संघाला चांगली सुरुवात देत आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीचे सलामीवीर पृथ्वी शॉ आणि शिखर धवनही यावेळी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. क्वालिफायर -1 मध्ये चेन्नईकडून हरल्यानंतर दिल्ली क्वालिफायर -2 ( Qualifier-2) खेळणार आहे तर कोलकात्याने एलिमिनेटर सामन्यात बेंगळुरूला हरवून क्वालिफायर -2 मध्ये स्थान मिळवले. (IPL 2021, Qualifier-2: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders)

दिल्ली-कोलकाता समोरासमोर (DC vs KKR Head to Head)

दोन्ही संघांची कामगिरी पाहिली तर आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात एकूण 27 सामने खेळले गेले आहेत. यामध्ये कोलकाताचा वरचड असल्याचे दिसते. कोलकात्याने दिल्लीला 15 वेळा पराभूत केले आहे तर दिल्ली कॅपिटल्सला फक्त 11 वेळा विजय मिळवता आला आहे. या दरम्यान एक सामना टाय झाला ज्यामध्ये दिल्लीने विजय मिळवला. दिल्ली संघ बुधवारी आपले रोकॉर्ड सुधारून अंतिम फेरीत प्रवेश करू शकेल का? हे आजचा सामना संपल्यानतरच कळेल. पण एक गोष्ट निश्चित आहे की दुसरा क्वालिफायर सामना पाहताना चाहत्यांना रोमांचचा अनुभव येणार आहे. (DC vs KKR Head to Head, IPL 2021, Qualifier-2: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders)