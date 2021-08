नॉटिंघम: नॉटिंघमच्या मैदानावरील इंग्लंड आणि भारत (England vs India) यांच्यातील पहिला कसोटी सामना (England vs India 1st Teat) अनिर्णित राहिला. सामन्याचा पाचवा आणि निर्णायक दिवस पूर्णपणे पाण्यात वाया गेला. पावसामुळे पाचव्या दिवशी एक चेंडू खेळता आला नाही आणि सामना रद्द ( First Test draw) करावा लागला. शेवटच्या दिवशी भारताला विजयासाठी 157 धावांची गरज होती आणि भारताचाच्या हातात 9 विकेट होत्या. मात्र पावसाच्या व्यत्ययामुळे भारताचं वर्चस्व (Dominance of India) असलेला सामना रद्द झाला.

खराब हवामानामुळे सामन्याचे पहिले चार दिवस प्रभावित झाले होते. त्यामुळे सामन्याचे जवळजवळ 100 पेक्षा जास्त षटके कमी झाले होते. चौथ्या दिवसाच्या अखेरीस भारताने 209 च्या विजयी लक्ष्याच्या उत्तरात दुसऱ्या डावात के एल राहुलची विकेट देऊन 52 धावा केल्या होत्या. चौथ्या दिवसअखेर सलामीवीर रोहित शर्मा आणि चेतेश्वर पुजारा प्रत्येकी 12 धावांवर नाबाद होते. (England vs India 1st Teat draw First Test draw between England and India due to rain)

UPDATE: Play has been abandoned. ☹️ The first #ENGvIND Test at Trent Bridge ends in a draw. We will see you at Lord's for the second Test, starting on August 12. #TeamIndia Scorecard 👉 https://t.co/TrX6JMzP9A pic.twitter.com/k9G7t1WiaB — BCCI (@BCCI) August 8, 2021

अखेरच्या दिवशी भारताला विजयासाठी 157 धावांची गरज होती. पंचांनी चहापानापर्यंत पाऊस ओसरण्याची वाट पाहिली. चहापानानंतर पावसाने अधिक जोर धरल्याने पंचांनी सामना न खेळवण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या डावात अर्धशतकी आणि दुसऱ्या डावात शतकी खेळी करणाऱ्या जो रूटला सामनावीर पुरस्काराने गौरवण्यात आले. या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना गुरुवारपासून लॉर्ड्स येथे सुरू होणार आहे. (England vs India 1st Teat draw First Test draw between England and India due to rain)

कर्णधार विराट कोहलीनेही (Virat Kohli) भारतीय संघ विजयाच्या अगदी जवळ होता असे म्हटले. तो म्हणाला “सामन्यात इंग्लंड संघावर दडपण निर्माण केले होते. आम्हाला माहित होतं की पाचव्या दिवशी आमच्याकडे विजयाची संधी आहे. आम्हाला नक्कीच वाटतं की आम्ही खेळात वरचढ आहोत. मिळवलेली आघाडी महत्त्वाची होती. मात्र, आम्ही पाचवा दिवसाचा खेळ पूर्ण करू शकलो नाही हे निराशाजनक आहे” (England vs India 1st Teat draw First Test draw between England and India due to rain)