मुंबई : रोहित शर्माकडे (Rohit Sharma) वनडे कर्णधारपद सोपवण्यात आल्यानंतर विराट कोहली (Virat Kohli) दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर वनडे मालिका (SA vs IND ODI series) खेळणार नसल्याची बातमी समोर आली होती. ही माहिती समोर येताच रोहित आणि विराट यांच्यात मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधान आलं होतं. मात्र आता स्वत: विराट कोहलीने या बातमीत तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

रोहित शर्मासोबत कोणतेही मतभेद नसून त्याच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकदिवसीय मालिका (india vs south africa) खेळण्यास पू्र्णपणे तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पत्रकार परिषदेत विराट कोहली म्हणाला "मी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळण्यासाठी तयार आहे. मी बीसीसीआयला विश्रांतीसाठी विचारले नाही. माझ्याबद्दल खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. मला कोणीही टी-20 कर्णधारपद सोडण्यास सांगितले नाही. मी बीसीसीआयला एकदिवसीय कर्णधार म्हणून कायम राहण्याची विनंती केली होती".

I am available for selection and was available for selection. As far as I am concerned, I am always available for selection. I am available for ODIs and I was always keen to play: Virat Kohli, to ANI, when asked if he is available for the ODI series against South Africa pic.twitter.com/ZT2FNJ1v1G

