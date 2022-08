FIFA Lift Ban from AIFF: शुक्रवारी संध्याकाळ संपण्यापूर्वी भारतीय फुटबॉल (Football) चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. खरं तर, अलीकडेच FIFA ने भारताची फुटबॉल संघटना AIFF वर बंदी घातली होती. पण आता फिफाने ही बंदी हटवली आहे. यासह भारताला पुन्हा एकदा अंडर-17 महिला फिफा विश्वचषक स्पर्धेचे ( U17 Women’s World Cup)यजमानपद मिळाले आहे.Also Read - Maharashtra Rain : राज्यात 1 सप्टेंबरपासून पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अंदाज

FIFA ने AIFF वरील बंदी हटवून सर्व भारतीयांना एक मोठी बातमी दिली आहे. FIFA ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘परिषदेच्या ब्युरोने 25 ऑगस्ट रोजी एआयएफएफचे निलंबन त्वरित प्रभावाने उठवण्याचा निर्णय घेतला.’ परिणामी, 11-30 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणारा फिफा अंडर-17 महिला विश्वचषक 2022 नियोजित प्रमाणे भारतात आयोजित केला जाऊ शकतो.’ Also Read - PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा बनले सर्वात लोकप्रिय नेते, बायडेनसह 'या' नेत्यांना टाकले मागे

Bureau of the Council decided on 25 August to lift the suspension of the AIFF with immediate effect. As a consequence, the FIFA U-17 Women’s World Cup

2022 scheduled to take place on 11-30 October 2022 can be held in India as planned: FIFA

— ANI (@ANI) August 26, 2022