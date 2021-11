मुंबई : भारताचा सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलने (K L Rahul) टी-20 वर्ल्डकपमध्ये (T-20 World Cup) स्कॉटलंडविरुद्ध (india vs scotland) जबरदस्त खेळी केली. त्याने या सामन्यादरम्यान 19 बॉल्समध्ये 3 षटकार (Six) आणि 4 चौकारच्या (Four) मदतीने 50 धावा म्हणजेच अर्ध शतक पूर्ण केले. या सामन्या दरम्यान राहुलची गर्लफ्रेंड (K L Rahul Girlfriend) आणि बॉलिवूड अभिनेत्री अथिया शेट्टी (Bollywood Actress Athiya Shetty) स्ट्ँड्समध्ये उपस्थित होती. अथियाने सामन्यादरम्यान राहुलला चिअर केले. 5 नोव्हेंबरला अथियाचा वाढदिवस (Athiya Shetty Birthday) असतो. त्यामुळे राहुलने या सामन्या दरम्यान अर्धशतक पूर्ण करत अथियाला बर्थडेचे खास गिफ्ट दिले असल्याचे म्हटले जात आहे.Also Read - T20 World Cup: भारताचा स्कॉटलंडवर दणदणीत विजय, विराटला मोठं Birthday Gift

राहुलने सामन्यानंतर अथियासोबत असलेल्या आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. राहुलने फेसबुकवर एक फोटो पोस्ट (K L Rahul Facebook Post) करत अथियाला वाढदिवसाच्या खास स्टाईलमध्ये शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याने अथियासोबतचा एक फोटो पोस्ट केला असून कॅप्शनद्वारे अथियासोबतचे नाते जगासमोर जाहीर केले आहे. राहुलने कॅप्शनमध्ये 'Happpy Bday My Love Athiya Shetty'असे लिहिले आहे. राहुल आणि अथियाच्या चाहत्यांनी या त्यांच्या या पोस्टला लाईक्स करत अथियाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून अथिया आणि राहुल एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. दोघेही सतत एकत्र स्पॉट झाले आहेत. सतत एकत्र फिरतानाचे फोटो आणि व्हिडिओ (Rahul and Athiya Photos) ते आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर करत असतात. काही दिवसांपूर्वी दोघेही इंग्लंडमध्ये फिरताना दिसले होते. त्यांचा हा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता आणि जोरदार चर्चा झाली होती. पण दोघांनीही आपल्या प्रेमाची कबुली अद्याप दिली नव्हती. पण आता के. एल. राहुलने अथियासोबतच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. दरम्यान, अथिया ही बॉलिवूडचा अण्णा अर्थात अभिनेता सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) यांची मुलगी आहे. अथियाने 2015 साली बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. 'हीरो' या चित्रपटाच्या माध्यमातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तिने 'मुबारक' आणि 'मोतीचूक चकनाचूर' या चित्रपटांमध्ये देखील काम केले आहे.