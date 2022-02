Vinod Kambli Arrested : भारतीय क्रिकेट संघाचा (Indian Cricket Team) माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी (former india cricketer vinod kambli) याला रविवारी वांद्रे पोलिसांनी (Bandra Police) अटक केली. विनोद कांबळीने दारुच्या नशेत कार चालवत वांद्रे येथील एका सोसायटीच्या गेटवर आणि तक्रारदाराच्या गाडीला टक्कर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचप्रकरणी त्याच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीवरुन पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत अटक केली होती. पण जामीनावर त्याची सुटका (released on bail) झाली.Also Read - Disha Salian Case: दिशा सालियन प्रकरणी नारायण राणेंसह नितेश राणेंविरोधात गुन्हा दाखल!

Former Indian cricketer Vinod Kambli was arrested for hitting a car under the influence of alcohol. Further investigation is underway: Bandra Police

Also Read - Raj Kundra Pornography Case : पोर्नोग्राफी प्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रँचने कास्टिंग डायरेक्टरसह 4 जणांना केली अटक!

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, विनोद कांबळीने राहत असलेल्या सोसायटीच्या गेटवर गाडीने जोरदार धडक दिली. त्याला जामिनावर सोडण्यात आले आहे.’ विनोद कांबळी दारु पिऊन गाडी चालवत होता. विनोद कांबळीने दारुच्या नशेत गाडी चालवत तक्रारदाराच्या गाडीला धडक मारली होती. त्याच्या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या तक्रारदार व्यक्तीनं या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) दखल घेऊन विनोद कांबळीला अटक केली. Also Read - Nashik Crime: नाशिक हादरले! प्रेम प्रकरणातून जिवंत जाळलेल्या तरुणाचा मृत्यू, मुलीसह कुटुंबियांना अटक

Former India cricketer Vinod Kambli arrested for ramming his car into gate of his residential society in Mumbai’s Bandra, released on bail later: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2022