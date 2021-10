मुंबई : मँचेस्टर युनायटेड (Manchester United) आणि लिव्हरपूल यांच्यात रविवारी झालेल्या प्रीमियर लीग फुटबॉल सामन्यात क्रिस्तियानो रोनाल्डोने (Cristiano Ronaldo) विरोधी संघाच्या खेळाडूला लाथ मारली. हा वाद पहिल्या हापच्या विश्रांतीदरम्यान चव्हाट्यावर आला. अर्धा सामना संपेपर्यंत लिव्हरपूलचा (Liverpool) संघ 3-0 ने पुढे होता. या घटनेनंतर दोन्ही संघाचे खेळाडू एकमेकांना भिडले. विरोधी संघाच्या खेळाडूने रोनाल्डोला (Ronaldo) धक्का दिला. त्यानंतर मँचेस्टरच्या एका खेळाडूने रोनाल्डोचा बचाव करताना लिव्हरपूलच्या खेळाडूला धक्का दिला. यानंतर दोन्ही संघांमध्ये बराच वाद झाला. मॅच रेफरीने मध्यस्थी करून प्रकरण शांत केले. विशेष म्हणजे रोनाल्डोच्या या कृत्यानंतरही त्याला रेड कार्डदेण्यात आले नाही. पिवळे कार्ड दाखवून त्याला सोडून देण्यात आले.Also Read - Deepika Padukone IPL Bid: दीपवीर खरेदी करणार आयपीएल संघ! इंग्लंडचा प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब मँचेस्टर युनायटेडही स्पर्धेत

दरम्यान, सामना सुरु असताना हा प्रकार घडला. गोल करण्यासाठी मँचेस्टरच्या खेळाडूने क्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे (Cristiano Ronaldo) चेंडू पास केला होता. रोनाल्डला चेंडू पकडता आला नाही आणि मैदानाच्या कोपऱ्यात जाऊन त्याने चेंडूचा पाठलाग केला आणि पुन्हा गोल पॉईंटकडे जाऊ लागला. लिव्हरपूलच्या कर्टिस जोन्सने (Curtis Jones) त्याला तिथे थांबवले आणि पुढे जाऊ दिले नाही. त्यानंतर रोनाल्डोने जोन्सच्या पोटात लाथ मारली. जोन्स पडल्यानंतरही रोनाल्डो त्याला लाथ मारून चेंडू मिळवण्याचा प्रयत्न करत राहिला. रेफरीने शिटी वाचवल्यानंतर तो बराच वेळ तेथे थांबला. Also Read - VIDEO: शिखा पांडेने जबरदस्त चेंडूवर घेतली एलीसा हीलीची विकेट; वसीम जाफर म्हणाले 'बॉल ऑफ द सेंच्युरी'

Ronaldo not getting a red card for this shows double standard still exist in the game

If Mane kick Ronaldo or Maguire like that, it will definitely be a RED Card pic.twitter.com/lrVd3hJJpV

— TEEMAN LFC (@TOMMYBOY2SMART) October 25, 2021