मुंबई: आयसीसीने 2024 ते 2031 दरम्यान टी-20 विश्वचषक, एकदिवसीय विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या यजमान देशांची घोषणा केली आहे. भारतीय चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. देशात 2026 मध्ये T20 तर 2031 मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धा होणार आहे. याशिवाय 2029 साली चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारतात खेळवली जाणार आहे. आयसीसीच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक देश चॅम्पियन्स ट्रॉफी-2025 आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी-2029 चे आयोजन करेल. T20 विश्वचषक 2024, T20 विश्वचषक 2026, T20 विश्वचषक 2028 आणि विश्वचषक 2031 प्रत्येकी दोन देश आयोजित करतील. तर विश्वचषक 2027 आणि T20 विश्वचषक 2030 चे आयोजन 3-3 देशांकडून केले जाईल.(Good news for Indian cricket fans, the country has hosted 2 World Cups)Also Read - IND vs NZ, 1st T20I: वर्ल्डकपचा ​​बदला घेण्यासाठी मैदानावर उतरणार टीम इंडिया, जाणून घ्या न्यूझीलंडविरुद्ध टी-20 रेकॉर्ड

भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे टी-20 विश्वचषक-2026 चे आयोजन करणार आहेत. तर चॅम्पियन्स ट्रॉफी-2029 फक्त भारतातच होणार आहे. यानंतर बांगलादेशला भारतासोबत एकदिवसीय विश्वचषक-2023 च्या यजमानपदाची जबाबदारी मिळाली आहे. Also Read - मायदेशात परतताच Hardik Pandya सापडला अडचणीत, मुंबई एअरपोर्टवर झाली मोठी कारवाई!

Are you ready for the best-ever decade of men’s white-ball cricket? Eight new tournaments announced 🔥

14 different host nations confirmed 🌏

Champions Trophy officially returns 🙌https://t.co/OkZ2vOpvVQ pic.twitter.com/uwQHnna92F — ICC (@ICC) November 16, 2021

Also Read - ICC T20 World Cup 2024 अमेरिकेत होण्याची शक्यता! USA मध्ये क्रिकेटला चालना देण्यासाठी घेतला जाणार पुढाकार

चॅम्पियन्स ट्रॉफी-2024 चे यजमानपद पाकिस्तानकडे सोपवण्यात आले आहे. 29 वर्षांनंतर पाकिस्तानमध्ये आयसीसी स्पर्धा होणार आहे. या देशाने 1996 मध्ये विश्वचषक स्पर्धा आयोजित केली होती. त्या काळात पाकिस्तानसह भारत आणि श्रीलंकाही सह-यजमान होते.

आयसीसी स्पर्धा यजमान टी-20 विश्वचषक 2024 वेस्ट इंडीज आणि अमेरिका चॅम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान टी-20 विश्वचषक 2026 भारत आणि श्रीलंका वनडे विश्वचषक 2027 दक्षिण अफ्रीका, झिम्बाब्वे आणि नामीबिया टी-20 विश्वचषक 2028 ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूजीलंड चॅम्पियंस ट्रॉफी 2029 भारत टी-20 विश्वचषक 2030 इंग्लंड, आयरलंड आणि स्कॉटलंड वनडे विश्वचषक 2031 भारत आणि बांग्लादेश

अमेरिकेत प्रथमच आयसीसीची मोठी स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. 2024 साली येथे टी-20 विश्वचषक स्पर्धा होणार आहे. त्यादरम्यान वेस्ट इंडिज सह यजमानाच्या भूमिकेत असेल. (Good news for Indian cricket fans, the country has hosted 2 World Cups)