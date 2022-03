IPL 2022 GT vs LSG: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL 2022) 15 व्या मोसमात पहिल्यांदा खेळण्यासाठी उतरलेल्या हार्दिक पांड्याच्या (Hardik Pandya) गुजरात टायटन्सने (Gujarat Titans) के एल राहुलच्या (KL Rahul) लखनऊ सुपर जयंट्सला (Lucknow Super Giants) 5 विकेटने पराभूत करत विजय मिळवला आहे. वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) खेळल्या गेलेल्या चौथ्या लीग सामन्यात सुरुवातीला फलंदाजी करताना लखनऊने 20 षटकात 6 गडी गमावून 158 धावा केल्या. त्यानंतर गुजरातने 19.4 षटकांत 5 गडी राखून एलएसजीने दिलेले लक्ष्य गाठले.Also Read - Preity Zinta च्या जुळ्या मुलांनाही चढला IPLचा फिव्हर! सोफ्यावर लेटून असा लुटला सामन्याचा आनंद

What a game. Went down to the wire and it is the @gujarat_titans who emerge victorious in their debut game at the #TATAIPL 2022.#GTvLSG pic.twitter.com/BQxkMXc9QL

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022